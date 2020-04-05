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"Помог" Чернобыль: экологи объяснили, откуда в Киеве смог

5 апреля, 13:09

Сергей Мартынец

Экологи уже измеряют уровень радиационного загрязнения

Смог в Киеве связан с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Смог, который сейчас могут увидеть жители Киева и близлежащих городов, связанный с лесным пожаром в зоне отчуждения. Горит около 20 га леса у села Владимировка. ГЧСЧ уже занимается его ликвидацией", – написал он.

Фирсов отметил, что специалисты столичного управления ГЭИ сообщили из Чернобыльской зоны, что уровень радиационного загрязнения невысокий и волноваться не стоит.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 апреля в Чернобыльской зоне начался масштабный лесной пожар. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники, в том числе и самолеты.

Мы уже писали, что что в столице за последние сутки случилось еще пару пожаров, также Киев окутала опасная дымка – воздух в городе загрязнился. В соцсетях стали выставлять фото затуманенного Киева. В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям зявили, что этот смог связан с погодными условиями.

Чернобыльская зона отчуждения с высоты птичьего полета

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Киев смог чернобыльская зона Егор Фирсов

Источник: Сегодня

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