Киев окутала опасная дымка – так будет еще несколько дней: названа причина (фото, видео)

Недавно сообщалось, чтоиз-за карантина воздух в Киеве стал чище. Однако погодные условия плюс последние пожары принесли загрязнение воздуха в столице. В сети даже стали появляться фото смога в городе.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Спасатели отмечают, что данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.

Академгородок в 6:30 утра

Вид с Оболони на левый берег

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В то же время в Днепровском районе столицы, неподалеку от "Лиски", случился крупный пожар – горела листва и трава.

А в Оболонском районе ночью пылал еще один пожар: на "министерке" горела трава прямо у опоры с высоковольтными проводами.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 апреля масштабный пожар на Виноградаре: из-за пылающей травы загорелись гаражи. Пока пожарные спасали машины, пламя подобралось к автозаправочной станции.

А в центре Киева этой ночью на Майдане несколько часов бушевал пожар. Горели телекоммуникационные кабели, из-за чего из перехода и коллектора валил густой дым.

Смотрите в сюжете, как в январе странный туман окутал столицу:

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