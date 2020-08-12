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В КГГА рассказали, как льготники могут получить жилье в Киеве

12 августа, 13:15

Наталья Руда Наталья Руда

В городской администрации заявили, что в программе приобретения жилья по софинансированию могут участвовать все льготные категории

В Киеве программу приобретения жилья по софинансированию расширили на всех льготных категорий граждан.

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Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий – 30%", - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в бюджете столицы для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 миллиона гривен. Ранее этой программой могли воспользоваться только участники АТО и их семьи, однако теперь в нее входят все льготные категории.

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В администрации добавили, что список лиц, которые могут приобрести жилье по софинансированию, определяют РГА, после чего документы передаются главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров. Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади РГА (по месту пребывания на квартирном учете).

Сколько льготников в Киеве приобрели жилье по этой программе, в сообщении КГГА не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве пойдет под суд мошенник за попытку незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

Также мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей:

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Киев квартиры льготники

Источник: Сегодня

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