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В КГГА уточнили, будут ли запрещать детям без прививок ходить в столичные школы

28 августа, 13:14

Как уточнил Валентин Мондриевский, запрещать посещать школы невакцинированным детям не будут, если статистика по заболеваниям не ухудшится

Прививки иногда вызывают побочные реакции

Прививки иногда вызывают побочные реакции / Фото: freepik.com

В Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет", – сказал Мондриевский на пресс-брифинге.

При этом, по его словам, при низком уровне вакцинации и ухудшении статистики по заболевания, власти ограничат посещение школ для невакцинированных детей, переведя их на дистанционное образование.

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Кроме того, образовательные учреждения не имеют право и возможность проверять достоверность справок о прививках, которые школам предоставляют родители.

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Отметим, что учебный год для детей в этом году начинается 2 сентября. 

Напомним, в прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этом Верховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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Киев школа прививка вакцинация

Источник: Сегодня

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