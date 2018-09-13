Непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады

Сегодня, 01:45

В Минздраве напомнили, что сейчас в Украине наблюдается вспышка кори

pixabay.com
pixabay.com

Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

Соответствующий документ от 6 сентября 2018 года с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

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В Минздраве напомнили, что сейчас в Украине наблюдается вспышка кори и от начала года зафиксировано почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.

"Заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер, о чем свидетельствует чередование периодов подъема и спада заболеваемости".

В документе упоминается и о "напряженной эпидемической ситуации" с инфекционными болезнями, которая наблюдается в Украине на протяжении последних 5 лет.

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"Учитывая, что риск массового распространения указанных инфекций особенно увеличивается с началом учебного года просим принять меры по обеспечению рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения объема охвата профилактическими прививками или недопущение непривитых (при отсутствии противопоказаний) детей в учреждения образования", – говорится в документе.

В ведомствах напоминают, что это требование предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается", – констатируют в Минздраве и Минобразования.

Как сообщалось, и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook попыталась объяснить украинцам важность вакцинации на простых примерах.

Ранее чиновник рассказала, что уровень охвата вакцинацией в Украине вызывает у нее тревогу.
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Источник:

"Сегодня"

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