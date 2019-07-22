В Киев привезут частичку древа Креста Господня

Также в столицу к Крещению Руси привезут мощи Андрея Первозванного

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезут мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господня. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Эти бесценные реликвии прибудут в Украину 27 июля 2019 года в 16:00 в Михайловский Златоверхий монастырь, а уже на следующий день будут находиться в Святой Софии во время торжественной Божественной литургии, после которой мы возьмем их с собой в Крестный ход", – говорится в сообщении.

По его словам, 29 июля мощи снова будут в кафедральном соборе Михайловского монастыря, где до 18:00 все желающие смогут поклониться и помолиться у святыни.

Напомним, в прошлом году в Киев привезли мощи святителя Николая Чудотворца.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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