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В Киев привезут икону Марии Магдалины с частицей ее мощей

Сегодня, 10:57

Все желающие смогут помолиться у святыни в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре

Фото: ПЦУ

Фото: ПЦУ

В Киев привезут икону Марии Магдалины с частицей ее мощей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B Другие новости Все желающие смогут помолиться у святыни в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре

В Киев привезут икону святой Марии Магдалины с частицей ее мощей. Святыня будет находиться в столице с 3 по 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Все желающие смогут помолиться у святыни в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. Также в его кафедральном соборе 4 августа, именно в день святой равноапостольной Марии Магдалины, в 10:00 начнется торжественная божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний", - говорится в сообщении.

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Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых и пять чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих. Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней.

Также на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезли мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господня.

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Киев икона мощи

Источник: Сегодня

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