В Киев привезут икону Марии Магдалины с частицей ее мощей

В Киев привезут икону святой Марии Магдалины с частицей ее мощей. Святыня будет находиться в столице с 3 по 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
"Все желающие смогут помолиться у святыни в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. Также в его кафедральном соборе 4 августа, именно в день святой равноапостольной Марии Магдалины, в 10:00 начнется торжественная божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний", - говорится в сообщении.
Напомним, ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых и пять чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих. Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней.
Также на празднование 1031-летия крещения Украины-Руси в Киев привезли мощи святого апостола Андрея Первозванного и частичку древа Креста Господня.
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