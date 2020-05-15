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В Киеве почти 2070 заболевших COVID-19, за сутки 56 случаев: карта по районам

15 мая, 13:07

Наталья Руда

Больше всего инфицированных в Печерском районе

В Киеве по состоянию на 15 мая коронавирус подтвердился у 2068 человек, у 56 из них – за минувшие сутки, один человек умер.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них – 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время – 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил на брифинге 15 мая мэр столицы Виталий Кличко.

Так, среди заболевших: 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки, которым 9 и 13 лет. А также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

Больше всего инфицированных – в Печерском районе.

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Всего в стране зафиксировано 17 330 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 483 новых зараженных, тогда как вчера, 14 мая, – 422.

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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