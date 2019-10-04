В Киеве библиотеку превратили в современный хаб – фото

В библиотеке можно будет послушать лекции и поиграть в настольные игры

Фото: КГГА

В Киеве после обновления открылась библиотека им. П.Тычины, которую превращен в современный библиохаб с новым фирменным стилем и логотипом. Здесь проведен капитальный ремонт, обновлена ​​мебель, созданы надлежащие условия для лиц с инвалидностью, сообщили в Департаменте культуры.

Теперь в библиотеке, кроме универсального книжного фонда по всем отраслям знаний (42,4 тыс. книг) и 92 подборок периодических изданий, открыли зону Wi-Fi и места для работы с ноутбуками, детский уголок и зону с настольными и видеоиграми. Разобраться с электронным каталогом поможет библиотекарь.

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В обновленной библиотеке будут проходить культурные презентации, встречи с писателями, кинопоказы фестивальных фильмов и различные тренинги в рамках проекта "Образовательный хаб города Киева".

Кроме того, в библиотеке появилось специальное оборудование для людей с нарушениями зрения.

Отметим, что проект, который меняет устоявшуюся концепцию обычной библиотеки, действует в Киеве уже более 2 лет. Для киевлян создают современные пространства, призванные стать новым словом в истории библиотечного дела. В дальнейшем обновленные публичные пространства будут объединены буквой "Б", что означает "библиохаб".

Как сообщали новости "Сегодня", фонды украинских библиотек снова пополнят — недавно Кабмин одобрил список книг для госзакупки, которые отобрал Экспертный совет при Украинском институте книги (УИК).

Напомним, впервые программа стартовала в прошлом году — тогда в читальни (а их в стране 16 тыс.) отправили 986 тыс. экземпляров на сумму 114 млн грн. В этом году на программу выделили меньше денег — 87 млн грн, соответственно, книжек накупят тоже меньше — 675 тыс. экземпляров. В УИК объясняют такой "секвестр" бюджета тем, что в рамках децентрализации общины должны будут содержать библиотеки за свой счет. Но пока к этому не все готовы, государство обеспечивает доступ к книгам посредством программы.

Также мы рассказывали, какжители Сум превратили свой подъезд в библиотеку. "Народная библиотека" работает на честном слове: взял книгу, прочитал и обязательно вернул на место.

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