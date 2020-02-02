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В Киеве будет аномально тепло: прогноз погоды на воскресенье

2 февраля, 07:40

Теплую погоду для киевлян и жителей области омрачит дождь

/ Фото: Сегодня

С наступлением февраля в Украину пришло аномальное потепление – вместо трескучих морозов и снегопадов сегодня ожидается около 10 градусов выше нуля, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики обещают теплую погоду по всей Киевской области и в самой столице. Несмотря на то, что везде ожидается дождь, будут невероятные как для середины зимы 10 градусов тепла.

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Отметим, что в связи с необычайно теплой погодой в Киеве стали массово распускаться цветы. Горожане публикуют фотографии подснежников и примул, но есть и неожиданные цветы. Встретить первых вестников весны можно даже в центре города. Да и в спальных районах нежные белые цветы – тоже уже не редкость.

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Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Смотрите также в сюжете, как в Харькове сурок Тимка дал прогноз прихода весны:

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Киев погода дождь прогноз погоды

Источник: Сегодня

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