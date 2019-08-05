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В Киеве будет солнечно, но не жарко

Сегодня, 08:25

Дождей синоптики не обещают, но также не будет и жары

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Киеве будет солнечно, но не жарко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5 Другие новости Дождей синоптики не обещают, но также не будет и жары

В Киеве в понедельник будет сухая и облачная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов, ночная температура будет +10...+12 градусов.

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Такая же погода будет по всему региону. 

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Напомним, что второй месяц лета в столице оказался контрастным. К таким выводам пришли метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Так, среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температуре 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С. 

Отметим, что на минувших выходных мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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Киев прогноз погоды ливень

Источник: Сегодня

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