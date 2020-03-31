В Киеве будут следить за нарушителями карантина и сурово наказывать

Кличко рассказал, что ждет тех, кто сбежал из обсервации или нарушил карантин

В Киеве создан центр мониторинга, который будет следить за соблюдением самоизоляции, обсервации и нарушениями карантина. Обю этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений, и кто, приехав из-за границы, не самоизолировался. Наше задание – защитить всех от людей, которые являются безответственными нарушителями", – объясняет мэр столицы.

Так, в центре создают единую базу с информацией о людях, которые могут быть носителями коронавируса, либо уже болеют дома в легкой форме. В частности, уже предоставили информацию таможенники, врачи и лабораторные центры. Мониторинговый центр сможет контролировать режим самоизоляции и поможет своевременно получить медпомощь в случае необходимости.

"Центр получил информацию о 37 тысяч киевлян, которые пересекли границу с 11 марта. 435 – контактировавшие с больными, 107 подтвержденных больных, среди которых те, кто дома на самоизоляции", – сообщил Владимир Кличко.

Также мэр Киева предупреждает нарушителей карантина, обсервации и самоизоляции о градущей ответственности. Так, за первое нарушение придется заплатить 17 тысяч гривен, за второе – 34 тысячи гривен, а тех, кто нарушит в третий раз – уже ждет уголовная ответственность.

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Также Виталий Кличко призвал киевлян сообщать о людях, которые нарушают самоизоляцию и карантин, или контактировали с больными

Также наказание ждет тех, кто будет выбираться на массовые гуляния или на пикники. На любителей отдыха на природе во время карантина будут составлять административные протоколы и штрафовать от 1700 до 3400 грн – за нарушение правил благоустройства.

Напомним, за минувшие сутки в столице число заболевших из-за коронавируса выросло до 107 человек. Об этом в ходе брифинга 31 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Таким образом, за последние сутки было зафиксировано 5 новых случаев. Отметим, что в предыдущие сутки, 30 марта, было 20 новых больных.

При этом, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 31 марта, в Украине официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых восемь человек выздоровели и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За прошедшие сутки зафиксировано 69 новых случаев.

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