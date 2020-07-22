В Киеве будут судить чиновников, сдавших в аренду за 1 гривню дорогую недвижимость

Коммунальное предприятие арендовало здание и передало его в субаренду

Столичная прокуратура направила в суд обвинительные акты относительно двух бывших должностных лиц Киевской областной государственной администрации, которых подозревают в нанесении 132 млн гривен ущерба государству.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Бывшим управленцам ОГА инкриминируют служебную халатность.

Согласно материалам следствия, начиная с 2000 года должностные лица Киевской ОГА передали в аренду коммунальному предприятию государственное здание площадью 1900 кв. м на ул. Большой Васильковской в столице по льготной ставке 1 гривня в год.

"Как выяснилось, коммунальное предприятие без согласования с региональным отделением Фонда государственного имущества Украины сдавало указанное здание в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости, не платя государству как собственнику этого имущества разницу между субарендой и арендной платой. Указанные действия повлекли за собой убытки государству в виде непоступления в бюджет арендной платы за пользование государственным имуществом на общую сумму более 132 млн грн", – говорится в сообщении.

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При этом чиновники не приняли никаких мер для расторжения невыгодного договора аренды. Обвинительные акты направлены в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Киеве высокопоставленного чиновника из КП "Плесо" заподозрили в растрате крупной суммы денег на расчистке и благоустройстве ручья Вита.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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