В Киеве будут тестировать на коронавирус сотрудников ТРЦ и ресторанов: подробности

Киев обязал владельцев и руководителей торговых сетей, предприятий общественного питания и бытового обслуживания организовать тестирование своих сотрудников на коронавирус ИФА-тестами. Об этом на брифинге 22 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц, поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей, и где высока вероятность инфицирования коронавирусом", – сказал городской глава.

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По его словам, в столице увеличивается количество тестирований на COVID-19, так как все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

"Показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей города", – резюмировал Кличко.

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Напомним, в Киевской области на 22 июня подтверждены 2236 случаев, из них за последние сутки – 28. На стационарном лечении – 258, на самоизоляции – 1950. Выздоровели 1100 человек (в т. ч. 83 ребенка). За время эпидемии в регионе умерли 46 человек. Всего в Украине на сегодня COVID-19 заболел 37 241 человек.

Ранее Киев вышел на первое место по коронавирусу в Украине.

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