Киев вышел на первое место по коронавирусу в Украине: новая статистика (карта)

За прошедшие сутки, 20 июня, у 73 жителей Киева зафиксировали коронавирус. Перед этим количество новых зараженных за сутки составило 70. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 73 человека. Один случай – летальный", - сообщил он.

Он уточнил, среди заболевших – 41 женщина, 28 мужчин и четверо детей. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 15, в Святошинском и Днепровском – по 12, в Печерском – 10 случаев.

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Кличко добавил, что на сегодняшний день в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 98 жителей Киева умерли. Таким образом, столица вышла на первое место в Украине по количестве заражений.

На втором месте Черновицкая область, где по состоянию на 21 июня зафиксировали 4324 случая. Всего за минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус у 735 человек.

Напомним, в последнее время в Украине стремительно растет число больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

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