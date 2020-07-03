В Киеве будут выдавать дешевые кредиты для бизнеса

Для предпринимателей Киева, которые примут участие в государственной программе "Доступные кредиты", конечные ставки будут составлять от 2,5 до 4,5 процентов в гривне, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Проанализировав условия государственной программы "Доступные кредиты", мы провели консультации с немецким Фондом развития предпринимательства и банками-партнерами. В результате – вдвое снижена процентная ставка по кредитам для предпринимателей столицы. То есть, для предпринимателей Киева, которые примут участие в государственной программе "Доступные кредиты" конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне. Таких условий сейчас нет ни в одном городе Украины. Поэтому приглашаю предпринимателей Киева воспользоваться этими возможностями", – подчеркнул мэр столицы.

Реклама

Он напомнил, что город подготовил решение Киеврады о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия – в 1 гривну. Для летних площадок – до конца октября этого года, для сезонных – до конца декабря.

"Надеюсь, что депутаты на ближайшей сессии поддержат такое решение. Мы понимаем, что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И его надо поддерживать и поощрять. Сегодня сложно всем. Но, убежден, совместными усилиями и конструктивным сотрудничеством мы этот вызов преодолеем", – отметил Виталий Кличко.

__

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама