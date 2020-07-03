Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве будут выдавать дешевые кредиты для бизнеса

3 июля, 15:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Ставки будут составлять от 2,5% до 4,5%

Для предпринимателей Киева, которые примут участие в государственной программе "Доступные кредиты", конечные ставки будут составлять от 2,5 до 4,5 процентов в гривне, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Проанализировав условия государственной программы "Доступные кредиты", мы провели консультации с немецким Фондом развития предпринимательства и банками-партнерами. В результате – вдвое снижена процентная ставка по кредитам для предпринимателей столицы. То есть, для предпринимателей Киева, которые примут участие в государственной программе "Доступные кредиты" конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне. Таких условий сейчас нет ни в одном городе Украины. Поэтому приглашаю предпринимателей Киева воспользоваться этими возможностями", – подчеркнул мэр столицы.

Реклама

Он напомнил, что город подготовил решение Киеврады о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия – в 1 гривну. Для летних площадок – до конца октября этого года, для сезонных – до конца декабря.

"Надеюсь, что депутаты на ближайшей сессии поддержат такое решение. Мы понимаем, что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И его надо поддерживать и поощрять. Сегодня сложно всем. Но, убежден, совместными усилиями и конструктивным сотрудничеством мы этот вызов преодолеем", – отметил Виталий Кличко.

__

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес мэр Киева кредиты Виталий Кличко условия процентная ставка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)
Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)Другие новости
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубах
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубахДругие новости
Взрыв в Киеве: какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках
Взрыв в Киеве: какую компенсацию заплатят пострадавшим на ПознякахДругие новости
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограничений
В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограниченийВласть
В Киеве усилили карантин: что запретили
В Киеве усилили карантин: что запретилиДругие новости
Взрыв на Позняках: жители уцелевшей части дома нашли трещины в недавно установленных газовых шлангах
Взрыв на Позняках: жители уцелевшей части дома нашли трещины в недавно установленных газовых шлангахДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять