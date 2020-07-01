Зеленский подписал закон о "кредитных" каникулах во время карантина

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов за просрочку платежей по кредитам в период карантина, сообщили в Офисе президента.

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Парламент принят соответствующий закон № 691-IX 16 июня.

В частности, закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Так, с этой целью документом вносятся изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса Украины и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины. Согласно им в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров на всей территории Украины, и/или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодателем), заемщик освобождается от обязанности уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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При этом украинцев штрафуют за нарушение карантина. Так, 18 июня Нацполиция выписала украинцам более двух тысяч штрафов за нарушения карантинных мер. Сейчас приобщена Госпродпотребслужба, которая тоже имеет полномочия штрафовать за админнарушения во время карантина. Но для правительства есть предложение расширить "линейку" штрафов и сделать контроль над этим более жестким.

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