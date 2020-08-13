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В Киеве число инфицированных коронавирусом перевалило за 10 тыс. человек

13 августа, 10:24

Наталья Руда Наталья Руда

За сутки умерли два человека, 133 заразились

В Киеве на 13 августа коронавирус подтвердился уже у 10 002 человек. За сутки заболевание подтвердилось еще у 133 человек, два человека умерли.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За весь период коронавирус унес жизни уже 149 киевлян.

За минувшие сутки заболели:

  • 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
  • 53 мужчины в возрасте от 21 года до 75 лет;
  • 5 девочек от 1 года до 14 лет и 2 мальчика – 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и шесть медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38, в Соломенском – 19, в Деснянском районе – 16 случаев.

Напомним, в Украине 13 августа был установлен новый антирекорд по коронавирусу – за сутки заразились 1592 человек.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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