В Киеве число инфицированных коронавирусом перевалило за 10 тыс. человек

В Киеве на 13 августа коронавирус подтвердился уже у 10 002 человек. За сутки заболевание подтвердилось еще у 133 человек, два человека умерли.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
За весь период коронавирус унес жизни уже 149 киевлян.
За минувшие сутки заболели:
- 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
- 53 мужчины в возрасте от 21 года до 75 лет;
- 5 девочек от 1 года до 14 лет и 2 мальчика – 3 и 14 лет.
Заболели в том числе и шесть медиков.
В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38, в Соломенском – 19, в Деснянском районе – 16 случаев.
Напомним, в Украине 13 августа был установлен новый антирекорд по коронавирусу – за сутки заразились 1592 человек.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк