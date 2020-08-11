Карантин в Киеве: только сидячие места для пассажиров и еще полтора года в масках

Кондукторы жалуются на проклятия от буйных пассажиров и не пускают в салон транспорта "лишних" людей

Городской транспорт в Киеве по-прежнему работает в режиме адаптивного карантина, то есть, в салонах общественного транспорта не должно быть стоячих пассажиров – только на сидячих местах и в масках. За тем, сколько заходит в трамвай пассажиров, зорко присматривают кондукторы и вагоновожатые.

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Сайт "Сегодня" посмотрел, как возят пассажиров и узнавал, сколько нам еще носить маски в наземном общественном транспорте.

На конечной остановке трамвая №8 уже традиционно собирается очередь из десятков пассажиров: пенсионеры, молодые мамы с детьми, мужчины, которые отработали утренние смены и возвращаются домой. Ожидая трамвай, люди стоят без масок. Когда в очереди появляется более 20 человек, те, кто пришел попозже, начинают заметно нервничать. Многие уже знают, что их могут попросту не впустить в салон. Им придется ждать другой трамвай.

Когда прибывает долгожданный транспорт, а его тут приходиться ждать 15-20 минут, пассажиров в салон пускают только через передние двери.

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Кондуктор, опершись спиной на стенку кабины, считает входящих пассажиров: один, два, три… И когда число вошедших перевалило за 24, начинает истерически махать руками, мол, все больше не положено.

Тут и начинаются скандалы.

"Вы себе не представляете, сколько мы слышим за день проклятий и оскорблений в свой адрес. Особенно буйные пассажиры могу в лицо плюнуть и сказать: "Чтоб ты не дожила до утра!". Люди считают, что все эти правила мы сами придумали. За день столько всего наслушаешься, что просто голова пухнет. А ведь если впустим в салон больше людей, чем положено, нас же и оштрафуют потом за нарушение карантина", – жалуется нам одна из кондукторов.

Так же происходит, когда трамвай №8 отправляется на Позняки от станции метро "Лесная". Кондуктор просит присесть на сидения тех, кто решил просто постоять у окна. Трамвай отправляется в рейс только после того, как все усядутся на сиденья. Это, пожалуй, самый большой плюс карантинных мер. В салонах трамваев просторно – заняты только сидячие места, а стоят только те, кому нужно проехать одну-две остановки.

"Многие пассажиры, после того, как зашли в салон, снимают маски. Приходиться подходить к ним и просить вернуть ее на лицо. Кое-кто соглашается, а молодые люди и послать могут за такую просьбу", – рассказывает кондуктор Ольга.

Немало возникает скандалов, когда на остановке из трамвая выходит три человека, а зайти хотят 10. Люди кричат и возмущаются.

"Однажды один мужчина запустил в меня бутылкой, в которой была минералка. Мы с водителем хотели вызвать на место полицию, но он развернулся и удрал с остановки", – рассказывает кондуктор троллейбуса №18.

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В коммунальном предприятии "Киевпастранс" подтверждают, что скандалы на остановках между кондукторами и пассажирами возникают часто.

"Общей статистики конфликтов у нас пока нет. Но споры возникают довольно часто в трамваях и в троллейбусах. Мы перевозим пассажиров в режиме карантина и соблюдаем все правила. Так киевляне будут ездить пока не будут сняты карантинные ограничения", – пояснили нам в КП "Киевпастранс"

Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева отмечает, что ездить в масках нам придется еще очень долго.

"Увы, транспорт является одним из мест, где максимально быстро распространяется возбудитель инфекции. В транспорте нужно придерживаться трех основных правил: все пассажиры, кондукторы и водитель должны быть в масках, люди должны придерживаться безопасной дистанции и рассаживаться только по сидячим местам. Так городской наземный транспорт будет работать на протяжении всего периода циркуляции возбудителя инфекции. По предварительным прогнозам, это будет продолжаться три сезона – то есть, еще полтора года", – поясняет Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы столицы.

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Он добавляет, что местные власти должны позаботиться о том, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в наземном транспорте.

"На линии должны выпускать достаточно единиц техники, чтобы люди не скапливались на остановках и ездили с комфортом. Это прерогатива местных властей. Они должны за этим следить", – добавляет Олег Рубан.

Как переживают сильную жару киевляне, которые строго соблюдают масочный режим во время поездок в столичном транспорте, смотрите в нашем сюжете:

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