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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1500 случаев за сутки

13 августа, 08:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в стране зафиксировали 22 смерти от коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по Украине. Только за прошедшие сутки, 12 августа, опасную болезнь диагностировали у 1592 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 86 140 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 22 украинца (с начала эпидемии – 1992). Вылечить от COVID-19 удалось 46 216 инфицированных (530 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов. Украинские фармкомпании выдвинули на рынок свои лекарства, настаивая на том, что они действенные.

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Также напомним, "Путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях. Ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанным ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.

Почему в украинских больницах отказываются принимать больных с коронавирусом, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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