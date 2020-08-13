В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1500 случаев за сутки

За последние сутки в стране зафиксировали 22 смерти от коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по Украине. Только за прошедшие сутки, 12 августа, опасную болезнь диагностировали у 1592 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 86 140 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 22 украинца (с начала эпидемии – 1992). Вылечить от COVID-19 удалось 46 216 инфицированных (530 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов. Украинские фармкомпании выдвинули на рынок свои лекарства, настаивая на том, что они действенные.

Также напомним, "Путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях. Ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанным ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.

Почему в украинских больницах отказываются принимать больных с коронавирусом, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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