В Киеве число случаев заражения коронавирусом перевалило за 7000

В Киеве число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 7000.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
Всего зарегистрировано 7034 случая инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 73 случая.
Среди заболевших:
- 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет
- 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.
Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали троих пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.
Больше случаев заболевание за сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10 в каждом.
Тем временем в Киевской области на 21 июля официально подтверждены 3 332 случая заражения коронавирусом. В том числе у 284 детей и у 554 медицинских работников.
За сутки подтверждены 24 новых случая COVID-19, в том числе у 7-ми детей от 3 до 12 лет и у 17 взрослых.
По Украине на сегодня уже 60 166 случаев инфицирования коронавирусом. Ранее также новости "Сегодня" писали, что известный украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19.
Также смотрите, как живут украинцы на карантине в США:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк