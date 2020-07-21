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В Киеве число случаев заражения коронавирусом перевалило за 7000

21 июля, 11:03

Наталья Руда Наталья Руда

За время пандемии зарегистрировали уже 7034 случая инфицирования

В Киеве число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 7000.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Всего зарегистрировано 7034 случая инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 73 случая.

Среди заболевших:

  • 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет
  • 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет
  • 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.

Заболели в том числе и трое медиков.

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В больницы столицы госпитализировали троих пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

Больше случаев заболевание за сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10 в каждом.

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Тем временем в Киевской области на 21 июля официально подтверждены 3 332 случая заражения коронавирусом. В том числе у 284 детей и у 554 медицинских работников.

За сутки подтверждены 24 новых случая COVID-19, в том числе у 7-ми детей от 3 до 12 лет и у 17 взрослых.

По Украине на сегодня уже 60 166 случаев инфицирования коронавирусом. Ранее также новости "Сегодня" писали, что известный украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19.

Также смотрите, как живут украинцы на карантине в США:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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