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В Украине от коронавируса выздоровело больше, чем заразилось: новые данные за сутки

21 июля, 08:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии от COVID-19 вылечились более 32 тысяч украинцев

Скорость распространения коронавирусной инфекции в Украине уменьшилась. За прошедшие сутки, 20 июля, COVID-19 заболели 673 украинца.

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Как говорят данные СНБО, с начала эпидемии опасную инфекцию подхватили 60 166 наших граждан. Жизни 1 518 инфицированных коронавирус унес (20 за последние сутки). А 32 199 зараженных удалось вылечить (760 за последние сутки).

"За прошедшие сутки заболели 673 человека, из них 50 детей и 35 медиков. Всего за все время пандемии заболели 60 166 человек, их них 4 254 ребенка и 8 020 медиков", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 24 644 тестирования, из них 10 529 методом ПЦР и 14 115 ИФА тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 114, Закарпатской – 78, Ивано-Франковской – 75, Одесской – 65 и в Киеве – 73.

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Напомним, в Харьковской городской поликлинике №8 показали, как работают медики в разгар эпидемии коронавируса.

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Также ранее мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, когда может начаться массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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