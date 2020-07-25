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В Киеве дадут дополнительные льготы семьям погибших на Донбассе бойцов

25 июля, 04:07

Наталья Руда Наталья Руда

В Киевской городской государственной администрации уточнили перечень

Участники антитеррористической операции на Донбассе и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы. Такое решение приняли депутаты Киевсовета.

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Как сообщает КГГА, этим решением утверждается:

  • ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность;
  • предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших;
  • компенсация за лечение членов семей погибших;
  • дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования Киева.

Также упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.

Напомним, что в столице пять семей погибших киевлян-участников АТО получат материальную компенсацию, а не земельные участки. Размер выплаты на одного человека составляет 878 800 грн.

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Ранее сообщалось, что в Мироновском районе Киевской области раскрыли земельную аферу с участками для бойцов АТО.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

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Киев льготы ато

Источник: Сегодня

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