В Киеве дадут дополнительные льготы семьям погибших на Донбассе бойцов

Участники антитеррористической операции на Донбассе и семьи погибших военнослужащих получат дополнительные льготы. Такое решение приняли депутаты Киевсовета.
Как сообщает КГГА, этим решением утверждается:
- ежемесячная адресная материальная помощь для членов семей погибших, нетрудоспособным родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям, имеющим инвалидность;
- предоставление средств на приобретение лекарственных средств для семей погибших;
- компенсация за лечение членов семей погибших;
- дополнительная льгота по обучению детей участников АТО и членов семей погибших в учреждениях внешкольного образования Киева.
Также упрощается система предоставления дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.
Напомним, что в столице пять семей погибших киевлян-участников АТО получат материальную компенсацию, а не земельные участки. Размер выплаты на одного человека составляет 878 800 грн.
Ранее сообщалось, что в Мироновском районе Киевской области раскрыли земельную аферу с участками для бойцов АТО.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.
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