В Киеве демонтировали памятную доску одному из организаторов Голодомора

С фасада Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко в Киеве сняли мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Владимира Затонского. Демонтаж прошел утром в пятницу, 23 ноября.

После того, как сняли доску, в стене образовалась большая брешь, которую залепили рабочие.









Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Напомним, ранее в США заявили, что современная Россия пошла по пути Сталина, пытаясь уничтожить Украину. Российская агрессия только подтолкнула украинцев на пути к интеграции с Европой.

О геноциде украинцев вспомнил и президент США Дональд Трамп в день памяти жертв коммунизма. Он уточнил, что коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительными для человеческого духа и процветания человечества. Голодом признали геноцидом уже в 21 американском штате.

Кроме того, возле парка Славы в Киеве под землей строят музей. Будет создан четырехэтажный комплекс в память о жертвах Голодомора.

Владимир Затонский – большевик, госдеятель СССР, один из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине. Он также руководил демонтажем мозаик и фресок Михайловского Златоверхого монастыря и причастен к русификации Украины.

По данным научно-демографической экспертизы, в 1932-33 годах погибли почти 4 миллиона человек, а потери украинской нации в части неродившихся составляют более 6 млн человек.