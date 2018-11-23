США о Голодоморе: Современная Россия пошла по пути Сталина, пытаясь уничтожить Украину

Российская агрессия только подтолкнула украинцев на пути к интеграции с Европой, отметил Гарри Камиан

В США, признавая Голодомор геноцидом украинцев, напоминают, что в своем время Сталин пытался уничтожить украинский народ, а теперь этим занимается современная Россия, хотя все планы провалились.

Об этом рассказал на заседании ОБСЕ в Вене представитель США при организации Гарри Камиан накануне 85-й годовщины Голодомора 24 ноября, передает "Укринформ".

Он напомнил присутствующим делегатам, что это был спланированный акт по уничтожению миллионов украинцев советской властью. Однако, спустя более чем полвека, Украина снова столкнулась с российской агрессией.

"Это было результатом целенаправленной политики, в рамках которой Иосиф Сталин захватил украинскую землю и урожай с четкой политической целью – чтобы Украина умерла с голода, как народ и как нация, сломить волю украинцев, заставить их подчиниться и уничтожить их идентичность и национальные стремления. Сегодня снова украинцы умирают вследствие хладнокровной политики, проводимой Кремлем против основ национальной сути Украины. Россия хочет украинское вассальное государство, лишенное суверенитета, подчиненное ей и удерживаемое в сфере ее влияния", – сказал Камиан.

Американский дипломат подчеркнул, что сейчас Москва пытается помешать европейскому выбору Украины, однако эффект получился обратный и неожиданный для Кремля.

"Продолжающаяся агрессия России против Украины лишь укрепила желание украинцев иметь будущее без кремлевского контроля и постсоветской коррупции. Российская агрессия усугубила единство Украины и подтолкнула ее дальше на пути к интеграции с Европой. Украинцы неоднократно демонстрировали, что их не победить и не сдержать от продолжения своего собственного курса. Помня о прошлом, Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и ее народом на пути к этому светлому будущему", – добавил он.

Недавно Трамп напомнил о Голодоморе в Украине в день памяти жертв коммунизма. Президент в обращении по случаю Национального дня жертв коммунизма 7 ноября вспомнил об украинском Голодоморе как одно из преступлений коммунистического тоталитаризма. У американцев 7 ноября, день большевистского переворота в России в 1917 году, является мемориальной датой – Национальным днем жертв коммунизма.

Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Также мы писали, что в ноябре 2018 года в штате Северная Дакота пройдет месяц памяти жертв Голодомора. Соответствующий указ был подписан губернатором штата Дугом Бургумом.