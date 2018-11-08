Трамп напомнил о Голодоморе в Украине в день памяти жертв коммунизма

Коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительными для человеческого духа и процветания человечества, заявил президент США

Президент США Дональд Трамп в обращении по случаю Национального дня жертв коммунизма 7 ноября вспомнил об украинском Голодоморе как одно из преступлений коммунистического тоталитаризма.

"Мы чтим память более 100 млн людей, которые были убиты и преследуемые коммунистическими тоталитарными режимами ... Со времени большевистской революции 1917 года в России мы стали свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии – страданий, репрессий и смертей ... Этих ужасы ощутили украинцы, которых сознательно уничтожили в Голодоморе, россияне во время Большого террора, камбоджийцы, убиты в местах массовых казней, берлинцы, застреленные, когда пытались убежать к свободе. Жертвы этих и множества других зверств свидетельствуют о неоспоримом факте: коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительными для человеческого духа и процветания человечества", - говорится в заявлении, распространенном сайтом Белого дома.

В Соединенных Штатах 7 ноября, день большевистского переворота в России в 1917 году, является мемориальной датой – Национальным днем жертв коммунизма.

Напомним, американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом. Вирджиния стала 18-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, что ранее Сенат США принял резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В ноябре 2018 года в американском штате Северная Дакота пройдет месяц памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.