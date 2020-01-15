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В Киеве демонтируют главную елку страны

15 января, 02:14

Также закрылся рождественский городок на Софийской площади

Фото: t.me/K_L_I_V_E

Фото: t.me/K_L_I_V_E

На Софийской площади Киева во вторник, 14 января, начали разбирать главную елку страны.

Завершить демонтаж планируют до 17 января, сообщает Telegram канал Kyiv LIVE.

Также закрылся рождественский городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января. Также в городе продолжит работу Зимняя страна на ВДНХ. Праздничные локации будут работать до 1 марта.

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Стоит отметить, что киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. В пятерку также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

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Напомним, что в этом году высота главной елки Украины – более 20 метров. Ее украшали около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцали в свете иллюминации – на этот раз ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд. "Охраняли" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

На Софийской площади также были развернуты четыре "королевства" со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсировал специальный рождественский экспресс.

Как известно, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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