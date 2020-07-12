В Киеве десятки новых случаев COVID-19: в каких районах больше всего

На сегодняшний день в Украине уже больше 53 тысяч зараженных. Только в Киеве за прошлые сутки зафиксировано 67 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил в Facebook столичный мэр Виталий Кличко.
"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и три девочки – 3, 7 и 13 лет; 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и двое мальчиков – 12 и 14 лет. Заболели, в том числе, и двое медиков", – написал он.
Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали за вчерашний день 11 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13, в Святошинском – 9.
Напомним, за пятницу было зафиксировано 125 случаев коронавируса.
Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Он обратился к своим коллегам из Франции, Италии, Нидерландов и Германии, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение. Так, по его словам, в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.
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