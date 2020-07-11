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В Украине тестируют четыре препарата от коронавируса – Степанов

11 июля, 12:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии

В настоящий момент в Украине проходят клинические испытания нескольких препаратов для лечения COVID-19. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом в стране заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинических испытания до 4 лекарственных средств – это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен", – рассказал он.

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По словам министра, все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

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"Сразу после завершения, после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств", – отметил он.

Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, в Украине COVID-19 подтвердили у 800 человек, общее количество заболевших составляет 52 843. Количество выздоровевших достигло 25 661 человека (+861 за последние сутки), летальных случаев – 1372 (+27).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус лекарство Максим Степанов

Источник: Сегодня

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