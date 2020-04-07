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В Киеве достроили новый корпус "Охматдета": Зеленский показал видео

7 апреля, 09:29

Наталья Руда

Новый корпус детской больницы начали строить еще девять лет назад

В Киеве завершили строительство нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом 7 апреля сообщил президент Владимир Зеленский.

"Охматдет" наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня – ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, все больницы в Украине должны быть такими, как новый корпус "Охматдета".

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Напомним, этот корпус "Охматдета" начали возводить в 2011 году, но через два года работы прекратили. Ранее власти обещали завершить строительство уже в 2019 году. В апреле прошлого году была открыта перва часть нового корпуса клиники "Охматдет".

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Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

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строительство Киев больницы охматдет Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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