В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 год

За два последних дня в столице от COVID-19 умерло 4 человека. И по состоянию на понедельник, 20 апреля, составляет -19 человек.

Об этом рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины

Самому младшему погибшему пациенту было всего 31 год. Он скончался 19 апреля, в день празднования православного праздника Пасхи. Андрею К – был 31 год. Мужчина заболел 9 апреля.

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"Поступил в реанимацию Киевской городской клинической больницы №9 12 апреля. Состояние больного было очень тяжелым – все эти дни медики боролись за его жизнь. Увы, молодой человек умер 19 апреля в 16:40", - отметили в МОЗ.

Также коронавирус унес жизнь пенсионера Анатолия Б. Ему было 82 года. Мужчина поступил с пневмонией в Киевскую клиническую больницу №8. Потом был переведен в Александровскую больницу. 19 апреля мужчины не стало.

Нина Ж.– 42 года. Лечилась от пневмонии. Заболела 11 апреля. Была переведена в реанимацию Киевской городской клинической больницы №9. Умерла сегодня – 20 апреля.

Владимир Б – 82 года. Лечился от пневмонии в Киевской клинической городской больнице №8- с 3 по 5 апреля. Затем его перевели в реанимацию в Александровскую больницу, где пенсионер умер сегодня, 20 апреля.

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Напомним, что за прошлые сутки, 19 апреля, болезнь COVID-19 подтвердили у 49 жителей Киева.

Также мы рассказывали, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.

А о том, сколько будут действовать ограничения на въезде в Киев, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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