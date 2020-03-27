Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве

В КГГА пояснили, что вопросом захоронения будет заниматься ритуальная служба

От коронавируса в Украине уже умерло, по данным Министерства здравоохранения, пять человек. Остается непонятным, как будут хоронить умерших, если это произойдет в Киеве.

Пока известно, что умерших от коронавируса будут хоронить в патологоанатомических мешках.

"Этим вопросом будет заниматься ритуальная служба. Они будут хоронить людей, соблюдая при этом все меры безопасности, чтобы не заразить людей, которые будут выполнять работы по захоронению", – пояснили нам в Киевской городской государственной администрации.

В тоже время, пока неизвестно, какие меры безопасности будут соблюдать работники ритуальных служб, которых будут задействовать при выполнении таких работ.

"Министерство охраны здоровья должно разработать соответствующие рекомендации. Как только они будут разработаны, мы сможем пояснить саму процедуру. Сейчас рекомендации МОЗ ждут во всех городах Украины", – пояснили нам в КГГА.

Напомним, в Киеве по состоянию на 12:00 27 марта было зафиксировано 55 случаев инфицирования коронавирусом.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля отменить VIP-палаты в больницах.

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