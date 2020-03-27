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Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве

27 марта, 15:22

Александр Марущак

В КГГА пояснили, что вопросом захоронения будет заниматься ритуальная служба

От коронавируса в Украине уже умерло, по данным Министерства здравоохранения, пять человек. Остается непонятным, как будут хоронить умерших, если это произойдет в Киеве.

Пока известно, что умерших от коронавируса будут хоронить в патологоанатомических мешках.

"Этим вопросом будет заниматься ритуальная служба. Они будут хоронить людей, соблюдая при этом все меры безопасности, чтобы не заразить людей, которые будут выполнять работы по захоронению", – пояснили нам в Киевской городской государственной администрации.

В тоже время, пока неизвестно, какие меры безопасности будут соблюдать работники ритуальных служб, которых будут задействовать при выполнении таких работ.

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"Министерство охраны здоровья должно разработать соответствующие рекомендации. Как только они будут разработаны, мы сможем пояснить саму процедуру. Сейчас рекомендации МОЗ ждут во всех городах Украины", – пояснили нам в КГГА.

Напомним, в Киеве по состоянию на 12:00 27 марта было зафиксировано 55 случаев инфицирования коронавирусом.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля отменить VIP-палаты в больницах.

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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