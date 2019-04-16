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В Киеве грядут заморозки

Сегодня, 15:26

По данным синоптиков, среда будет дождливой, а конец рабочей недели будет без осадков

Фото: facebook.com/roman.chornomaz
Фото: facebook.com/roman.chornomaz.

В Киеве в четверг и в пятницу ожидаются заморозки на грунте, сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на данные синоптиков.

"18-19 апреля в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В среду, 17 апреля, в столице будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

18-19 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.


Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

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Тег Киев, похолодание, весна, заморозки

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