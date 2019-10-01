В Киеве хирурги бесплатно провели 10 уникальных операций на сердце

За границей такая операция стоит почти миллион гривен, но в столице для ее жителей она – бесплатная

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Хирурги Александровской больницы Киева совместно с коллегами из клиник Копенгагена и Варшавы имплантировали аортальные клапаны малоинвазивным путем через бедренную артерию десяти киевлянам, сообщает КГГА.

Уникальность таких операций в том, что они дают шанс на выздоровление пациентам, которым замена аортального клапана "открытым" кардиохирургическим способом по каким-то причинам противопоказана.

"Это могут быть различные состояния пациента: тяжелая почечная недостаточность, тяжелая сердечная недостаточность, повторное оперативное вмешательство на сердце и тому подобное. В таком состоянии риски, что больной не перенесет открытое хирургическое вмешательство с полной временной остановкой сердца. очень большие. Ранее в таком случае киевлянам могли помочь только в институтах, а сейчас – в нашей Александровской больнице", – рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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Она также отметила, что проведение операция стало возможно благодаря закупке специального оборудования в рамках целевой городской программы.

По статистическим данным Европейских реестров, около 2% населения после 65-летнего возраста нуждаются в хирургической коррекции аортального клапана, а смертность от этой болезни превышает 50% в первые три года. Поэтому тот факт, что столичные хирурги освоили новую технику имплантирования клапана значительно повышает шансы многих киевлян на спасение и выздоровление.

Также директор департамента отметила, что имплантация аортального клапана (TAVI), цена которого превышает 900 тысяч гривен, для киевлян – бесплатная.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья украинских военных моряков, прибывших из Москвы в субботу в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.

Восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, обследовали в клинике "Феофания".

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