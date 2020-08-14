В Киеве хотят отменить аренду земли на Трухановом острове, где построены VIP-особняки

Прокуратура обратилась в суд по отмене решения Киевсовета

Столичная прокуратура подала иск об отмене разрешения Киевсовета на аренду земли на Трухановом острове, где выстроены VIP-особняки.

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Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Прокуратурой Киева предъявлен в Хозяйственный суд Киева иск о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов. Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на выделенном участке размещены "нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения".

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"По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако никаких доказательств того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, нет", – резюмировали в прокуратуре.

В связи с этим ведомство и обратилось в суд.

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Кроме того, на сайте прокуратуры опубликованы фото особняка на участке, по которому оспаривается аренда. В Сети по указанному дому можно найти объявления по его продаже за 351 миллион гривен.

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