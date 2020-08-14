Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве хотят отменить аренду земли на Трухановом острове, где построены VIP-особняки

14 августа, 15:18

Наталья Руда Наталья Руда

Прокуратура обратилась в суд по отмене решения Киевсовета

Столичная прокуратура подала иск об отмене разрешения Киевсовета на аренду земли на Трухановом острове, где выстроены VIP-особняки.

Реклама

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Прокуратурой Киева предъявлен в Хозяйственный суд Киева иск о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр, на острове Труханов. Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов Украины прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на выделенном участке размещены "нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения".

Читайте также: Обсерваторной горке в Киеве снова грозит застройка: что происходит вокруг Павловского сквера

Реклама

"По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако никаких доказательств того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, нет", – резюмировали в прокуратуре.

В связи с этим ведомство и обратилось в суд.

В тренде
В Киеве на Демеевке рухнула опора остановки: едва не покалечила ребенка

Кроме того, на сайте прокуратуры опубликованы фото особняка на участке, по которому оспаривается аренда. В Сети по указанному дому можно найти объявления по его продаже за 351 миллион гривен.

Ранее новости "Сегодня" писали о скандале с высотностью застройки возле Прозоровской башни на Печерске.

Реклама

Вместе с тем, новости "Сегодня" сообщали, что на улице Гарматной после протестов киевлян приостановили строительство рядом с ДК "Росток".

Также смотрите о решении суда о сносе надстройки скандального дома на Подоле:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

недвижимость Киев труханов остров

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева просел грунт и вырос
В центре Киева просел грунт и вырос "мини-Стоунхендж" (фото)Другие новости
Итоги полугодия: компания
Итоги полугодия: компания "АТБ" стала крупнейшим налогоплательщиком отраслиДругие новости
В Киеве приостановили скандальную стройку на Гарматной: подробности
В Киеве приостановили скандальную стройку на Гарматной: подробностиДругие новости
В Киеве из-за съемок Netflix перекроют ряд улиц (список)
В Киеве из-за съемок Netflix перекроют ряд улиц (список)Транспорт
Коронавирус в Киеве: к какой зоне карантина могут отнести столицу
Коронавирус в Киеве: к какой зоне карантина могут отнести столицуДругие новости
Карантин в Киеве: только сидячие места для пассажиров и еще полтора года в масках
Карантин в Киеве: только сидячие места для пассажиров и еще полтора года в маскахТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять