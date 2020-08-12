В Киеве приостановили скандальную стройку на Гарматной: подробности

В КГГА отреагировали на протесты жителей Соломенского района

В Киеве приостановили скандальную стройку на улице Гарматной, 23/2, где ранее началась реконструкция ДК "Росток". Как писали новости "Сегодня", жители близлежащих домов выступили против застройки, которая может уничтожить спортивную площадку.

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Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, строительство приостановлено, пока не будут определены границы земельного участка.

"К решению принципиальных вопросов никаких действий со стороны застройщика происходить не должно. Сначала необходимо определить точные границы земельного участка, на котором проводятся работы. Для этого уже в ближайшие дни будут привлечены профильные специалисты Департамента земельных ресурсов", - говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что в Государственную архитектурно-строительную инспекцию готовится письмо-обращение по поводу скандальной застройки.

"После получения ответов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством и возложенными обязанностями", – добавили в администрации.

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Кроме того, отмечено, что действие контрольной карточки на временное нарушение благоустройства в связи с установкой строительного забора на Гарматной приостановлено ​​с 7 августа 2020 года.

Подробнее о ситуации с застройкой на улице Гарматной смотрите в сюжете:

Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

Кроме того, не так давно мы писали о скандале вокруг стройки возле метро "Дарница" в столице.

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