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В Киеве испортится погода: объявлен I уровень опасности

20 января, 13:45

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

/ Фото: Pixabay

В Киеве во вторник, 21 января, обещают ухудшение погодных условий. В частности, по данным Укргидрометцентра, в столице усилятся порывы ветра.

"Двадцать первого января днем ​​в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Ранее сообщалось, что в середине текущей недели в Киеве ожидается снег.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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