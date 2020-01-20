Синоптики рассказали, когда в Киеве наладится погода

В середине недели в столице снова выпадет снег

/ Фото: Pixabay

В Киеве в ночь на понедельник, 20 января, выпал небольшой снег, однако днем синоптики осадков не прогнозируют.

Так, днем 20 января, по данным Укргидрометцентра, ожидается до -1...+1 градуса, ночью будет -3...-5 градусов.

Такая же погода будет и по всему региону.

Во вторник, 21 января, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду, без осадков, днем будет до +2...+4 градуса, ночью прогнозируют -1...1 градус.

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В среду, 22 января, прогнозируют мокрый снег с дождем, днем будет +2...+4 градуса, ночью ожидается -1...1 градус. При этом погода ухудшится по всей области.

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В четверг, 23 января, синоптики прогнозируют тоже снег. Днем ожидается до 0...-2 градусов, ночью прогнозируют такую же температуру.

В пятницу, 24 января, в столице будет без осадков, днем будет 0...-2 градуса, ночью будет -3...-5 градусов.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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