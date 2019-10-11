В Киеве ко Дню защитника выплатят материальную помощь: кому положены деньги

По случаю празднования Дня защитника Украины, семьям погибших участников Революции Достоинства и АТО будет оказана материальная помощь. Выплата составляет от 800 до 1500 гривен в зависимости от категории, сообщили в КГГА.
Одноразовую материальную помощь в размере 1500 грн получат:
- киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции достоинства;
- киевляне – члены семей погибших в боях или умерших вследствие ранения или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО, и киевлянам – членам семей погибших бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;
- киевляне – члены семей добровольцев и волонтеров, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения в боях в зоне АТО
Помощь в 1000 грн получат:
- киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
Выплату в размере 900 грн:
- киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
- киевляне, которые участвовали в боях в АТО, в том числе бойцы-добровольцы
800 грн выплатят:
- киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои или истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
Выплаты происходят на счет "Карточки киевлянина".
Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего.
Напомним, в опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров среди прочего планируется изменить систему предоставления социальной помощи.
Основным недостатком существующей системы предоставления помощи малообеспеченным семьям и таким, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, новое правительство считает то, что эта система не помогает семьям преодолеть проблемы и начать обходиться без помощи государства. То есть малообеспеченные годами получают помощь и никак не могут преодолеть черту бедности. Об этом пишет сайт "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".
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