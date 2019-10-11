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В Киеве ко Дню защитника выплатят материальную помощь: кому положены деньги

11 октября, 19:22

Выплаты составят от 800 от 1500 грн

/ Фото: пресс-центр НБУ

По случаю празднования Дня защитника Украины, семьям погибших участников Революции Достоинства и АТО будет оказана материальная помощь. Выплата составляет от 800 до 1500 гривен в зависимости от категории, сообщили в КГГА.

Одноразовую материальную помощь в размере 1500 грн получат:

  • киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции достоинства;
  • киевляне – члены семей погибших в боях или умерших вследствие ранения или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО, и киевлянам – членам семей погибших бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;
  • киевляне – члены семей добровольцев и волонтеров, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения в боях в зоне АТО

Помощь в 1000 грн получат:

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  • киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Выплату в размере 900 грн:

  • киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
  • киевляне, которые участвовали в боях в АТО, в том числе бойцы-добровольцы

800 грн выплатят:

  • киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои или истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Выплаты происходят на счет "Карточки киевлянина".

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего.

Напомним, в опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров среди прочего планируется изменить систему предоставления социальной помощи.

Основным недостатком существующей системы предоставления помощи малообеспеченным семьям и таким, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, новое правительство считает то, что эта система не помогает семьям преодолеть проблемы и начать обходиться без помощи государства. То есть малообеспеченные годами получают помощь и никак не могут преодолеть черту бедности. Об этом пишет сайт "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

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Киев помощь выплаты киевляне материальная помощь

Источник: Сегодня

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