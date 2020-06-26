В Киеве копы нагрянули на вечеринку "КиевПрайда", заявив о нарушении карантина (видео)

В Киеве полицейские нагрянули на вечеринку "КиевПрайда", которая проходила в одном из столичных баров, и обвинили участников мероприятия в нарушении карантина. Об этом сообщают очевидцы на своих страницах в социальных сетях.

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Так, сообщается, что полицейские пришли к одному из заведений и заявили о том, что количество людей в баре превышает допустимую в условиях карантинных ограничений норму.

Копы заявили что составят административный протокол на владельцев бара, однако в администрации заведения назвали инцидент провокацией.

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Официальных заявлений об инциденте полиция пока что не делала.

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Напомним, в этом году "Марш равенства" в столице впервые состоялся онлайн. Мероприятие прошло 21 июня, кроме того, над монументом "Родина-мать", который расположен в центре города, подняли радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Отметим, что традиционное правозащитное шествие в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества происходит в столице несколько лет подряд.

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