Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве копы нагрянули на вечеринку "КиевПрайда", заявив о нарушении карантина (видео)

26 июня, 11:01

Наталья Руда Наталья Руда

В баре назвали действия полицейских провокацией

В Киеве полицейские нагрянули на вечеринку "КиевПрайда", которая проходила в одном из столичных баров, и обвинили участников мероприятия в нарушении карантина. Об этом сообщают очевидцы на своих страницах в социальных сетях.

Реклама

Так, сообщается, что полицейские пришли к одному из заведений и заявили о том, что количество людей в баре превышает допустимую в условиях карантинных ограничений норму.

Копы заявили что составят административный протокол на владельцев бара, однако в администрации заведения назвали инцидент провокацией.

В тренде
Взрыв на Позняках: жители уцелевшей части дома нашли трещины в недавно установленных газовых шлангах

Официальных заявлений об инциденте полиция пока что не делала.

Реклама

Напомним, в этом году "Марш равенства" в столице впервые состоялся онлайн. Мероприятие прошло 21 июня, кроме того, над монументом "Родина-мать", который расположен в центре города, подняли радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Отметим, что традиционное правозащитное шествие в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества происходит в столице несколько лет подряд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев скандал киевпрайд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертов
Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертовДругие новости
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубах
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубахДругие новости
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садовВласть
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причинуДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять