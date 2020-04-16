В Киеве коронавирусом заразилась двухлетняя девочка

Всего за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 32 человек

В Киеве коронавирусом заразился двухлетний ребенок. Об этом сообщил на брифинге 16 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки количество инфицированных киевлян увеличилось еще на 32 человека. Всего на 16 апреля уже 644 подтвержденных случая заражения COVID-19.

Заболели:

11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет;

20 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет;

2-летняя девочка.

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В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Новые случаи инфицирования выявлены по районам:

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Печерский +4

Шевченковский +3

Соломенский +1

Днепровский +8

Святошинский 2

Деснянский +1

Подольский +0

Голосеевский +2

Оболонский +2

Дарницкий +9

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Напомним, в Киеве с 16 апреля ужесточаются правила въезда в столицу. В город будут пропускать только после измерения температуры. По заверениям властей, в столицу будут пропускать весь транспорт, а не только на номерных знаках АА та КА. При этом населению рекомендуют ограничить передвижение на собственных авто между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

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