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В Киеве коронавирусом заразились более ста человек: опубликована новая статистика (карта)

1 августа, 10:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Больше всего случаев зафиксировали в Печерском районе

В Киеве за последние сутки, 31 июля, количество зараженных коронавирусом увеличилось на 101, два человека умерли.

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Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По данным городского главы, общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве составило 8342. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 134 киевлян.

"Среди заболевших: 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, три девочки – 12, 16 и 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - уточнил Кличко.

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Выздоровели за прошлые сутки 40 человек. Таким образом, в общем болезнь преодолел 2981 киевлянин.

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Также известно, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16. В Дарницком – 15, в Соломенском районе – 14 случаев.

Напомним, недавно в Киеве был побит очередной антирекорд по инфицированным за сутки за все время пандемии.

Отметим, что территория Украины с 1 августа будет поделена на четыре эпидемиологические зоны , в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.

Также смотрите о вспышке коронавируса в студенческом общежитии Киева:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Виталий Кличко коронавирус
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