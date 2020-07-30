В Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемии

За сутки COVID-19 подтвердили у 199 человек

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей столицы. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодняшний день в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом 30 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Такое большое число зараженных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", где общее число больных достигло 133 человек, из которых у 81 человека коронавирус подтвердился за минувшие сутки.

Согласно данным Кличко, в столице за сутки заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

2 девочки – 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14 случаев.

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Напомним, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что тоже является антирекордом.

О вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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