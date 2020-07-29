Четыре зоны карантина в Украине: Степанов разъяснил изменения с 1 августа

Между зеленой и красной зонами будут установлены посты

Территория Украины с 1 августа будет поделена на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью расспространения в каждой заражения коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе онлайн-брифинга.

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"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения", – сообщил чиновник.

По его словам, самые мягкие ограничения будут в зеленой зоне. Кроме зеленой будут введены также желтая, оранжевая и красная зоны.

В красной зоне будет ограничено движение городского и междугороднего транспорта.

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Что касается пересечении границ между зеленой и красной зонами, то между ними будут установлены специальные посты.

"Мы сейчас делаем это (организация постов, – Ред.) на уровне территориально-административных единиц – это или город, или район", – уточнил Степанов.

Он также рассказал, каким образом с 1 августа будут проходить массовые мероприятия.

"Не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%", – отметил министр.

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Передвижение же общественным транспортом, по его словам, может происходить "в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства".

Глава Минздрава пообещал, что ведомство предоставит четкие критерии определения упомянутых зон: "Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне".

Всю информацию пообещали размещать на ресурсах Минздрава: "госборды", на которых можно будет посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Кабмин еще на месяц продлил адаптивный карантин, призванный остановить распространение коронавируса, и теперь каждому региону страны присвоен свой уровень опасности, в частности Киев отнесли к желтому уровню опасности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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