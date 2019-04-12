В Киеве матерям и отцам-одиночкам выплатят по пять тысяч гривен

Всего премии получат 18 человек

Фото: А.Веретеник. Фото: Сегодня

В Киеве 18 одиноких отцов и матерей получат премию от мэра города, сообщает пресс-служба КГГА.

"Премии будут в ближайшее время выплачены восьми одиноким отцам и десяти одиноким матерям, воспитывающим детей в одиночку", - говорится в сообщении.

Размер премии в этом году составит 5000 грн.

Ранее сообщалось, что к 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы материальную помощь в Киеве получат 53 110 человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Финпомощь будет предоставлена также внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и которые фактически проживают в столице.

Также напомним, что столичные чиновники угрожают лишением пенсии переселенке с оккупированной территории Луганской области Елене, которая лечится от онкологического заболевания третьей стадии. Женщина лежит в столичной больнице и не может явиться в собес, чтобы подтвердить свое пребывание в Киеве. Но для работников управления соцзащиты это – не аргумент. Дали больной три дня, чтобы она лично пришла к ним на прием. Волонтер Леся Литвинова, которая помогает женщине, сообщила, что Елена физически не может покидать палату и несколько дней назад получила письмо из управления соцзащиты, в котором от нее требуют явиться на прием, в противном же случае у нее заберут пенсию.

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