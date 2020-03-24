В Киеве может появиться мобильный госпиталь для изолированных больных

В Киеве хотят строить или развернуть временный госпиталь для изолированных больных. По слухам, он будет рассчитан на 10 тысяч человек. Сайт "Сегодня" узнал: может ли появиться такой госпиталь, на какое количество человек будет рассчитан и где его могут оборудовать?

В киевской городской государственной администрации говорят, что сейчас оценивают ситуацию, но мобильный госпиталь точно не будет рассчитан на 10 тысяч человек.

"Госпиталь на такое большое количество пациентов вряд ли нам понадобится. Это очень большое количество людей. Мы рассматриваем возможность развертывания мобильного госпиталя на тысячу мест или максимум на полторы тысячи мест. Будем смотреть по ситуации. На самом деле в Киеве достаточно большой фонд койко-мест. Мы на сегодняшний день имеем возможность разместить 7000 пациентов в городских больницах, если в этом будет необходимость. Но вариант развертывания мобильного госпиталя мы рассматриваем. Сейчас ведем переговоры с Международным выставочным центром на Броварском проспекте. В одном из корпусов можно развернуть такой госпиталь в случае необходимости. Речь о строительстве нового здания в Киеве не идет – это мобильный госпиталь. Такой же, как был в Китае, но там они строили его при использовании сэндвич-панелей. Нам же нужно большое помещение, которое можно отапливать и проветривать, чтобы там можно было лечить людей", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА. В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Напомним, на днях в Киеве журналистка Анна Стешенко показала, в каких условиях находятся люди, оказавшиеся с подозрением на коронавирус в Александровской больнице. Журналистку госпитализировали в инфекционное отделение 22 марта с подозрением на COVID-19.

Также мы сообщали, что самолет из Китая доставил в Украину тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты:

Реклама

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама