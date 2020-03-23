В Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который вылетел из Украины 20 марта, доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", – сказано в сообщении.

По информации ОП, разгрузка самолета начнется после завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами.

"Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других", – подчеркнули в Офисе.

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О том, как загружали самолет, смотрите видео:

Видео: facebook.com/kirill.timoshenko

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Отмечается, что быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны будут взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуги народа" и чиновники.

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", – подытожили в пресс-службе ОП.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.отметил, что закупка этого груза стала возможной благодаря представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и министерств, которые участвовали в организации.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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