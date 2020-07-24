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В Киеве на дороге из асфальта вырос помидор (фото)

24 июля, 14:02

Александр Марущак Александр Марущак

Растение появилось в специальной лунке для проверки качества укладки асфальта

В социальных сетях киевляне обсуждают фото контрольных лунок для проверки качества асфальта. В одной из них на улице Краснопольской, в Подольском районе столицы, вырос маленький росток помидора.

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Люди снова критикуют работу дорожных служб, мол, при таких ремонтах в лунках могут вырасти не только помидоры.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нам пояснили, почему в лунке вырос росток помидора.

"На улице Краснопольской проводился средний ремонт асфальтного покрытия. Там сделали керну – лунку для проверки качества укладки асфальта. Такие пробы берутся в обязательном порядке на всех улицах, где проводится ремонт дорожного покрытия. Лунка, где вырос росток помидора, сегодня будет вычищена и полностью заасфальтирована. Как раз на этой неделе это и планировали сделать рабочие", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Там дополняют, что в среднем лунки остаются на новом асфальте около месяца. Они необходимы для проверки специалистами качества уложенного асфальта. Спустя месяц их чистят и заливают асфальтом. Видимо, месяца ростку помидора хватило, чтобы обжиться на дне лунки.

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Кстати, такие же лунки можно наблюдать и в других районах города. Они наполняются опавшими листьями и окурками, которые невоспитанные граждане бросают прямо под ноги.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ливня, который накрыл столицу днем 21 июля, на проспекте Победы произошло подмывание асфальта и, как следствие, — провал на проезжей части.

Также мы писали, что в центре столицы произошло аварийное проседание асфальта на Владимирской.

Кроме того, провалился асфальт в прошлом году на улице Золотоворотской:

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Киев дороги ямы

Источник: Сегодня

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