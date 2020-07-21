Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве на проспекте Победы провалился асфальт: видео

21 июля, 14:24

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Из-за ливня просела дорога, из ямы бил поток воды

В Киеве из-за ливня, который накрыл столицу днем 21 июля, на проспекте Победы произошло подмывание асфальта и, как следствие, — провал на проезжей части, сообщает "Город Киев".

Реклама

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы с ул. Шолуденко по четной стороне в сторону метро "Политехнический институт". Из-за сильного ливня на повороте произошло проседание асфальта. Образовалась воронка, из которой поднимается бурлящий поток воды.

Также из-за того, что ливневые канализации не справляются, по проспекту Победы сильно затруднено транспортное движение.

Отметим, в результате дождя и шквалов в Киеве подтопило ряд улиц, движение трамваев заблокировано, также повалены несколько деревьев.

В тренде
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации

Напомним, что в результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города. Тогда сильный ветер на улице Софии Русовой в Дарницком районе едва не унес ребенка.

Реклама

Как писали новости "Сегодня", последствия стихии можно было увидеть на улице Антоновича. Автомобилисты снижали скорость, чтобы не попасть в аварию. Многие остановились на обочине, чтобы не стать жертвой непогоды.

Видео: Юрий Божко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ливень инцидент проспект победы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро Киева
Стало известно, кто подбросил взрывчатку в урну у метро КиеваПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)Происшествия
Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителя
Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителяПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять