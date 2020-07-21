В Киеве на проспекте Победы провалился асфальт: видео

В Киеве из-за ливня, который накрыл столицу днем 21 июля, на проспекте Победы произошло подмывание асфальта и, как следствие, — провал на проезжей части, сообщает "Город Киев".

Реклама

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы с ул. Шолуденко по четной стороне в сторону метро "Политехнический институт". Из-за сильного ливня на повороте произошло проседание асфальта. Образовалась воронка, из которой поднимается бурлящий поток воды.

Также из-за того, что ливневые канализации не справляются, по проспекту Победы сильно затруднено транспортное движение.

Отметим, в результате дождя и шквалов в Киеве подтопило ряд улиц, движение трамваев заблокировано, также повалены несколько деревьев.

В тренде По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации

Напомним, что в результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города. Тогда сильный ветер на улице Софии Русовой в Дарницком районе едва не унес ребенка.

Реклама

Как писали новости "Сегодня", последствия стихии можно было увидеть на улице Антоновича. Автомобилисты снижали скорость, чтобы не попасть в аварию. Многие остановились на обочине, чтобы не стать жертвой непогоды.

Видео: Юрий Божко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама