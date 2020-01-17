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В Киеве на Крещение будут в цистернах развозить освященную воду

17 января, 10:50

Водовозку можно будет найти уже 18 января на Оболони

/ Фото: Pixabay

В Киеве на Крещение, 19 января, коммунальщики "Киевводоканала" будут развозить по городу освященную воду. Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

Автоцистерны будут ожидать киевлян по таким адресам:

18 января

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  • с 10:00 – ж/м Оболонь (ул. Приречная, 5а).

19 января

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  • с 10:00 – ж/м Оболонь (ул. Приречная, 5а),
  • с 8:30 – Собор София Киевская (ул. Владимирская, 24),
  • с 9:00 – Церковь первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14),
  • с 10:00 – ж/м Оболонь (ул. Приречная, 5а),
  • с 14.00 – в Гидропарке.

Напомним, 19 января также будет проводиться торжественное купание для всех желающих – возле Свято-Покровского Храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной церкви Украины в 14:00. Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице 19 января будет солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев вода Крещение

Источник: Сегодня

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